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Футболист соперника "Карабаха" отказался от своей сборной - ПРИЧИНА

Футбол
Новости
3 Сентября 2024 17:19
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Футболист соперника "Карабаха" отказался от своей сборной - ПРИЧИНА

Бесфорд Зенели, футболист шведского клуба «Эльфсборг», являющийся соперником «Карабаха» в Лиге Европы, отказался выступать за сборную Косово.

İdman.biz сообщает, что 21-летнего полузащитника пригласили играть в Лиге наций, но он ответил отказом.

Зенели пошел на этот шаг, потому что хотел выступать в составе сборной Швеции. Поскольку футболист ранее выступал за сборную Косово U21 в отборочном раунде чемпионата Европы, приглашение его в Швецию для указанной возрастной группы невозможно. Однако на повестке дня стоит приглашение Бесфорда в главную команду Швеции, которая является соперником Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Отметим, что "Карабах" встретится с "Эльфсборгом" в 6-м туре Лиги Европы в Швеции. Матч состоится 12 декабря.

İdman.biz

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