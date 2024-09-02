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Почему соперник "Карабаха" проиграл "Ньюкаслу"? - Отвечает Лэмпард

Футбол
Новости
2 Сентября 2024 15:40
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Почему соперник "Карабаха" проиграл "Ньюкаслу"? - Отвечает Лэмпард

Первый соперник «Карабаха» в Лиге Европы - английский «Тоттенхэм» проиграл «Ньюкаслу» со счетом 1:2 в очередном туре Премьер-лиги. Клуб из Северного Лондона дольше соперника владел мячом, создал много моментов, но не смог извлечь из этого результата максимум.

İdman.biz сообщает, что бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард так проанализировал поражение «Тоттенхэма» для BBC:

«В стиле игры «Тоттенхэм» остается верен себе. Знаем, как они хотят играть. Одна из эффективных вещей, которые они делают - это выдвигают много игроков вперед в штрафную соперника и вокруг нее, а защитники и Педро Порро все время присоединяются к ним. Мы видели, что у них были множество возможностей, но они их упустили по разным причинам. Будь то реализация, завершение или принятие решений».

После 3 туров «Тоттенхэм» с 4 очками занимает 10-е место в Премьер-лиге. Матч английского клуба с «Карабахом» состоится 26 сентября в Лондоне.

İdman.biz

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