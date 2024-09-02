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Фарид Гаибов: "Государство создало великолепные условия для развития спорта в Губе"

Футбол
Новости
2 Сентября 2024 13:39
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Фарид Гаибов: "Государство создало великолепные условия для развития спорта в Губе"

«Проведение подобных соревнований очень важно для развития детского футбола»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на церемонии открытия международного турнира “Ulduz Cup” среди футболистов до 12 лет в Губе.

Министр отметил, что в проведении подобных соревнований должны участвовать не только министерство, но и футбольные клубы. Напомнив, что Губа является спортивной столицей, Фарид Гаибов подчеркнул, что государство создало здесь великолепные условия для развития спорта:

«В Губе реконструирован олимпийский комплекс. В комплексе проводят тренировочные сборы команд в различных видах спорта, а также международные спортивные соревнования. Очень приятно, что в этом году у Губы в лиге будет своя команда. Желаю им успешных выступлений».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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