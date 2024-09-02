Защитник "Лудогорца" может сыграть против сборной Азербайджана

Защитник «Ньюкасла» Эмиль Крафт из-за легкой травмы пропустит предстоящие матчи сборной Швеции по футболу, соперника азербайджанской команды в Лиге наций УЕФА.

İdman.biz сообщает, что его заменит 24-летний защитник Эдвин Куртулуш из "Лудогорца", который играл в составе болгарского клуба против "Карабаха" в квалификации Лиги чемпионов (в обоих матчах вышел на замену в концовке).

Напомним, что шведская сборная сегодня соберется в Стокгольме на сборы. В четверг, 5 сентября ей предстоит матч с национальной командой Азербайджана в Баку.

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