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В Губе прошла церемония открытия международного турнира по футболу - ФОТО

Футбол
Новости
2 Сентября 2024 13:20
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В Губе прошла церемония открытия международного турнира по футболу - ФОТО

В спортивной столице Губе при совместной организации Министерства молодежи и спорта, АФФА и Футбольной академии «Улдуз» состоялась церемония открытия международного турнира среди футболистов до 12 лет «Ulduz Cup».

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, состоявшееся в Губинском Олимпийском спортивном комплексе, началось с приглашения команд-участниц на стадион.

Выступая на церемонии открытия, глава исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов поблагодарил Министерство молодежи и спорта за организацию такого соревнования.

Отметив, что в этом году мероприятия прошли под лозунгом «В Губе бьется сердце спорта», глава исполнительной власти отметил, что международный турнир по футболу организован впервые в регионе.

Позже он пожелал успехов командам-участницам.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов отметил, что международный турнир «Ulduz Cup» поддержит развитие детского футбола в стране. Он рассказал о работе, проделанной Футбольной академией «Улдуз». Пожелав командам успехов, министр объявил турнир открытым.

После исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики церемония открытия продолжилась художественной частью.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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