Соперник "Карабаха" победил после 2 игр - ВИДЕО

Румынский футбольный клуб ФКСБ, являющийся соперником "Карабаха" в Лиге Европы, провел очередную игру в чемпионате страны.

Как сообщает İdman.biz, команда Элиаса Караламбуса в 7-м туре принимала клуб УТА Арад.

Соперник нашего представителя, проигравший в двух последних играх чемпионата Румынии, на этот раз победил. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0. Благодаря этой победе ФКСБ, увеличивший количество очков до 8, занимает 9-е место в турнирной таблице.

Отметим, что игра ФКСБ - "Карабах" пройдет 23 января в Баку.

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