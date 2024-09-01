Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U21.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер Самир Алиев включил в команду 25 игроков.

В рамках отборочного раунда чемпионата Европы наша сборная 6 сентября на выезде сыграет с Люксембургом, а 10 сентября - с Сербией дома. До этого команда будет находиться на сборах со 2 по 10 сентября.

ИМЯ/ФАМИЛИЯ КЛУБ Эльдар Тагизаде Туделано (Испания) Хаял Фарзуллаев Сумгаит Рустам Самигуллин Нефтчи Сулейман Дамадаев Габала Ибрагим Рамазанов Туран Товуз Эмин Рустамов Сабаил Джалал Гусейнов Арда Крджали (Болгария) Эшгин Ахмедов Габала Абдулла Рзаев Сабах 10 Руфат Ахмедов Туран Товуз 11 Руфат Аббасов Шамахы 12 Махир Гасанов Кяпаз 13 Гурбан Сафаров Шамахы 14 Мирали Ахмедов МОИК 15 Рауф Рустамли Шамахы 16 Эмиль Сафаров Нефтчи 17 Хаял Алиев Сабах 18 Мурад Велиев Нымме Юнайтед (Эстония) 19 Фарид Юсифли Туран Товуз 20 Шахин Шахнияров Габала 21 Зейнаддин Абдурахманов Джабраил 22 Самир Магеррамли Джабраил 23 Джамал Джафаров Сабах 24 Самир Абдуллаев Сабаил 25 Агададаш Сальянский Нефтчи

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