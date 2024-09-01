Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу U21.
Как сообщает İdman.biz, главный тренер Самир Алиев включил в команду 25 игроков.
В рамках отборочного раунда чемпионата Европы наша сборная 6 сентября на выезде сыграет с Люксембургом, а 10 сентября - с Сербией дома. До этого команда будет находиться на сборах со 2 по 10 сентября.
|
Н
|
ИМЯ/ФАМИЛИЯ
|
КЛУБ
|
1
|
Эльдар Тагизаде
|
Туделано (Испания)
|
2
|
Хаял Фарзуллаев
|
Сумгаит
|
3
|
Рустам Самигуллин
|
Нефтчи
|
4
|
Сулейман Дамадаев
|
Габала
|
5
|
Ибрагим Рамазанов
|
Туран Товуз
|
6
|
Эмин Рустамов
|
Сабаил
|
7
|
Джалал Гусейнов
|
Арда Крджали (Болгария)
|
8
|
Эшгин Ахмедов
|
Габала
|
9
|
Абдулла Рзаев
|
Сабах
|
10
|
Руфат Ахмедов
|
Туран Товуз
|
11
|
Руфат Аббасов
|
Шамахы
|
12
|
Махир Гасанов
|
Кяпаз
|
13
|
Гурбан Сафаров
|
Шамахы
|
14
|
Мирали Ахмедов
|
МОИК
|
15
|
Рауф Рустамли
|
Шамахы
|
16
|
Эмиль Сафаров
|
Нефтчи
|
17
|
Хаял Алиев
|
Сабах
|
18
|
Мурад Велиев
|
Нымме Юнайтед (Эстония)
|
19
|
Фарид Юсифли
|
Туран Товуз
|
20
|
Шахин Шахнияров
|
Габала
|
21
|
Зейнаддин Абдурахманов
|
Джабраил
|
22
|
Самир Магеррамли
|
Джабраил
|
23
|
Джамал Джафаров
|
Сабах
|
24
|
Самир Абдуллаев
|
Сабаил
|
25
|
Агададаш Сальянский
|
Нефтчи
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