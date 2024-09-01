Президент ФКСБ Джиджи Бекали оценил жеребьевку Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, он считает, что чемпион Румынии победит "Карабах" на выезде.

Бекали в интервью местным журналистам выразил надежду на то, что ФКСБ добьется успешных результатов в турнире:

'Мы можем сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед». Я уверен, что мы обыграем «Карабах», ПАОК и «Олимпиакос». «Хоффенхайм» могут доставить нам главные проблемы. Думаю, команда наберет много очков и выйдет в плей-офф».

Отметим, что ФКСБ будет гостем "Карабаха" в Баку в VII туре Лиги Европы. Игра состоится 23 января.

İdman.biz