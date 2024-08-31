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Бывшие легионеры "Карабаха" и "Нефтчи" в "топ-100"

Футбол
Новости
31 Августа 2024 11:16
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Бывшие легионеры "Карабаха" и "Нефтчи" в "топ-100"

Объявлены лучшие бомбардиры в истории чемпионатов Грузии.

Как сообщает İdman.biz, в списке забивших не менее 100 голов есть игроки, когда-то выступавшие в Азербайджане.

Бывший нападающий "Карабаха" Джаба Двали занимает третье место со 127 голами. Георгий Мегреладзе, игравший в «Баку», отстает от него на один мяч.

Бывший игрок «Нефтчи» Отар Коргалидзе занимает 11-е место со 105 голами. Мамука Хундадзе, который был легионером в "Кяпазе", идет 19-м - 100 голов.

Отметим, что первое место в "топ-100" занял Зураб Ионанидзе, забивший 216 голов.

İdman.biz

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