27 Августа 2024
RU

Из-за игры "Карабаха" в Бакинском метрополитене будет усилен рабочий режим

Футбол
Новости
27 Августа 2024 14:45
28
Из-за игры "Карабаха" в Бакинском метрополитене будет усилен рабочий режим

Бакинский метрополитен будет работать в измененном рабочем режиме на расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова станции «Гянджлик» в связи с матчем «Карабаха», который сыграет на арене в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба "Бакинского Метрополитена".

Сообщатеся, что в соответствии с планом работы, связанной с массовыми мероприятиями, станция будет работать в усиленном режиме. Учитывая интерес зрителей и безопасную и комфортную транспортировку пассажиров на матч, который начнется в 20:45, будут приняты дополнительные меры.

На станции «Гянджлик» будут усилены механизмы контроля и составлен график дежурств. На вокзале будет выделена дополнительная рабочая сила, чтобы легче направлять пассажиров и определять направление.

Меры предосторожности также будут приняты на станциях «Нариманов» и «28 мая». Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику рабочих дней летнего расписания. При необходимости на линию будут выпускать запасные поезда.

После матча движение поездов будет регулироваться особым образом с учетом режима работы станции «Гянджлик».

Отметим, что в ответном матче плей-офф "Карабах" примет хорватское "Динамо". Встреча с представителем Загреба состоится завтра.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Наша вера велика"
17:35
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Наша вера велика"

"Чтобы завтра добиться хорошего результата, каждый игрок должен сыграть лучшую игру в своей карьере"
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Известный вратарь завершил карьеру
16:05
Мировой футбол

Известный вратарь завершил карьеру

Голкипер пошел на этот шаг в 41 год
Игроки "Динамо" прогулялись по Баку - ФОТО
15:15
Азербайджанский футбол

Игроки "Динамо" прогулялись по Баку - ФОТО

Загребское "Динамо", которое встретится с "Карабахом" в стадии плей-офф Лиги чемпионов, перед игрой уделило время отдыху
Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА
13:12
Азербайджанский футбол

Соперник "Карабаха" в текущем сезоне: 5 из 24 - СТАТИСТИКА

7 из 15 голов "Динамо" забил Сандро Куленович
"На Карабах нельзя смотреть свысока"
12:43
Азербайджанский футбол

"На Карабах нельзя смотреть свысока"

"Самая сильная линия "Динамо" - атака"

Самое читаемое

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
Олимпийский призер дисквалифицирован
25 Августа 22:57
Другие

Олимпийский призер дисквалифицирован

Причиной этому является нарушение спортсменом антидопинговых требований
Фарид Алибабазаде стал чемпионом лиги "Октагон" - ФОТО
25 Августа 09:00
MMA

Фарид Алибабазаде стал чемпионом лиги "Октагон" - ФОТО

Фарид одержал победу в 5-м раунде, применив удушающий прием
Новый главный тренер в сборной Азербайджана
26 Августа 16:25
Футбол

Новый главный тренер в сборной Азербайджана

Специалист возглавит команду на чемпионате мира U23