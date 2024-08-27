Из-за игры "Карабаха" в Бакинском метрополитене будет усилен рабочий режим

Бакинский метрополитен будет работать в измененном рабочем режиме на расположенной рядом с Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова станции «Гянджлик» в связи с матчем «Карабаха», который сыграет на арене в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба "Бакинского Метрополитена".

Сообщатеся, что в соответствии с планом работы, связанной с массовыми мероприятиями, станция будет работать в усиленном режиме. Учитывая интерес зрителей и безопасную и комфортную транспортировку пассажиров на матч, который начнется в 20:45, будут приняты дополнительные меры.

На станции «Гянджлик» будут усилены механизмы контроля и составлен график дежурств. На вокзале будет выделена дополнительная рабочая сила, чтобы легче направлять пассажиров и определять направление.

Меры предосторожности также будут приняты на станциях «Нариманов» и «28 мая». Поезда будут курсировать в течение дня согласно графику рабочих дней летнего расписания. При необходимости на линию будут выпускать запасные поезда.

После матча движение поездов будет регулироваться особым образом с учетом режима работы станции «Гянджлик».

Отметим, что в ответном матче плей-офф "Карабах" примет хорватское "Динамо". Встреча с представителем Загреба состоится завтра.

İdman.biz