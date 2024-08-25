Соперник "Карабаха" победил, главный тренер остался недоволен

«Динамо», соперник «Карабаха» в плей-офф Лиги чемпионов, одержало очередную победу в чемпионате Хорватии.

İdman.biz сообщает, что загребский клуб победил «Горицу» со счетом 2:1.

Несмотря на победу, главный тренер «Динамо» Сергей Якирович остался недоволен игрой команды:

«После того, как счет открылся, мы проигрывали в некоторых моментах. Нам не хватало давления и энергии. Также мы дали сопернику шанс отличиться ближе к концу. Такая серьезная команда, как «Динамо», не должна пропускать».

Отметим, что в первой игре, состоявшейся в Хорватии, "Динамо" победило "Карабах" со счетом 3:0. Ответный матч между командами состоится 28 августа в Баку.

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