Встреча с тренерским штабом "Нефтчи"

Состоялась встреча руководства «Нефтчи» и тренерского штаба Футбольной академии.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил клуб.

Состоялась ознакомительная встреча между генеральным директором «Нефтчи» Дженком Шумером, спортивным директором Йенсом Андерссоном, директором по футбольным командам и операциям Зауром Азизовым, главным тренером команды А Романом Григорчуком и тренерским штабом Академии футбола. На мероприятии, прошедшем в футбольном центре «Нефтчи», обсуждались детский футбол, инфраструктура и другие вопросы.

В завершение командам Футбольной академии «Нефтчи» пожелали успехов в новом сезоне.

İdman.biz