1 Августа 2024
RU

Объявлены арбитры игр "Карабаха" с "Лудогорцем"

Футбол
Новости
1 Августа 2024 15:40
111
Объявлены арбитры игр "Карабаха" с "Лудогорцем"

Объявлены арбитры, которые будут обслуживать матчи между "Карабахом" и болгарским клубом "Лудогорец" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, УЕФА поручил первый матч в Баку команде арбитров из Швейцарии, а ответную игру в Разграде - итальянцам.

«Карабах» – «Лудогорец»
6 августа. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00
Судья: Урс Шнайдер
Помощники судьи: Марко Цюрхер, Бенджамин Цюрхер
Четвертый судья: Свен Вольфенсбергер
Судьи VAR: Федайи Сан, Йоханнес фон Мандах
(Оба - Швейцария)

«Лудогорец» — «Карабах».
13 августа. Лудогорец Арена, 22:00
Судья: Симоне Соцца
Помощники судьи: Джорджио Перетти, Давиде Империале
Четвертый судья: Маттео Маркетти
Судьи VAR: Джанлука Аурелиано, Марко Серра.
(Оба - Италия)

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Карабах" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов"
15:49
Футбол

"Карабах" пройдет в групповой этап Лиги чемпионов"

"Я не сомневаюсь в этом"
Домашнее испытание "Трабзонспора"
15:24
Мировой футбол

Домашнее испытание "Трабзонспора"

Состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы
Из "Габалы" в "Нефтчи"
14:24
Футбол

Из "Габалы" в "Нефтчи"

Договор между ним и региональным представителем расторгнут
Новый контракт в "Кяпазе"
14:06
Азербайджанский футбол

Новый контракт в "Кяпазе"

22-летний игрок подписал трехлетний контракт
"Думаю, у нас есть шанс против "Карабаха"
13:37
Азербайджанский футбол

"Думаю, у нас есть шанс против "Карабаха"

"Вы убедитесь в этом, если посмотрите только игры "Карабаха" против леверкузенского "Байера"
Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы
13:08
Азербайджанский футбол

Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы

Матч пройдет 8 августа и начнется в 21:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду! - ФОТО
29 Июля 20:43
Париж-2024

Хидаят Гейдаров выиграл Олимпиаду! - ФОТО

Азербайжанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) выиграл титул олимпийского чемпиона, открыв счет медалям сборной в Париже
Мечты сбываются в Париже! Хидаят Гейдаров стал олимпийским чемпионом!
29 Июля 20:45
Париж-2024

Мечты сбываются в Париже! Хидаят Гейдаров стал олимпийским чемпионом!

Азербайджанский дзюдоист сделал то, ради чего и ехал на Олимпиаду
Голевое шоу "Карабаха" в Лиге Чемпионов - ВИДЕО
30 Июля 21:53
Азербайджанский футбол

Голевое шоу "Карабаха" в Лиге Чемпионов - ВИДЕО

Команда Гурбана Гурбанова в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов разгромила "Линкольн"
ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ на путь Хидаята к чемпионству - ВИДЕО
30 Июля 11:21
Париж-2024

ВЗГЛЯД РОДИТЕЛЕЙ на путь Хидаята к чемпионству - ВИДЕО

Родные с большой радостью встретили золотую медаль, завоеванную на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже азербайджанским дзюдоистим Хидаятом Гейдаровым