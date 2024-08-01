Объявлены арбитры игр "Карабаха" с "Лудогорцем"

Объявлены арбитры, которые будут обслуживать матчи между "Карабахом" и болгарским клубом "Лудогорец" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, УЕФА поручил первый матч в Баку команде арбитров из Швейцарии, а ответную игру в Разграде - итальянцам.

«Карабах» – «Лудогорец»

6 августа. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00

Судья: Урс Шнайдер

Помощники судьи: Марко Цюрхер, Бенджамин Цюрхер

Четвертый судья: Свен Вольфенсбергер

Судьи VAR: Федайи Сан, Йоханнес фон Мандах

(Оба - Швейцария)

«Лудогорец» — «Карабах».

13 августа. Лудогорец Арена, 22:00

Судья: Симоне Соцца

Помощники судьи: Джорджио Перетти, Давиде Империале

Четвертый судья: Маттео Маркетти

Судьи VAR: Джанлука Аурелиано, Марко Серра.

(Оба - Италия)

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