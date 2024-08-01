Объявлены арбитры игр "Карабаха" с "Лудогорцем"

Объявлены арбитры, которые будут обслуживать матчи между "Карабахом" и болгарским клубом "Лудогорец" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, УЕФА поручил первый матч в Баку команде арбитров из Швейцарии, а ответную игру в Разграде - итальянцам.
«Карабах» – «Лудогорец»
6 августа. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова. 20:00
Судья: Урс Шнайдер
Помощники судьи: Марко Цюрхер, Бенджамин Цюрхер
Четвертый судья: Свен Вольфенсбергер
Судьи VAR: Федайи Сан, Йоханнес фон Мандах
(Оба - Швейцария)
«Лудогорец» — «Карабах».
13 августа. Лудогорец Арена, 22:00
Судья: Симоне Соцца
Помощники судьи: Джорджио Перетти, Давиде Империале
Четвертый судья: Маттео Маркетти
Судьи VAR: Джанлука Аурелиано, Марко Серра.
(Оба - Италия)
İdman.biz