Команда азербайджанского игрока в Болгарии одержала первую победу в сезоне

Азербайджанский футболист Джалал Гусейнов одержал свою первую победу в сезоне 2024/2025 чемпионата Болгарии.

Как сообщает İdman.biz, «Арда», за которую он играет, во втором туре встретилась с «Крумовградом».

Матч завершился победой команды Джалала со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 21-й минуте игры.

Азербайджанский футболист, находившийся в стартовом составе, был заменен в перерыве. Гусейнов был наказан желтой карточкой на 31-й минуте.

Отметим, что «Арда» в следующем туре будет гостем чемпиона «Лудогорца».

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