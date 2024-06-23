"Динамо" попрощалось с Курбаном Бердыевым

Курбан Бердыев, который, как ожидается, будет назначен главным тренером «Туран Товуза», покинул «Динамо».

Как сообщает İdman.biz, махачкалинский клуб выступил с заявлением по этому поводу.

Бердыева, занимавшего в команде должность советника президента, поблагодарили за работу:

"Курбан Бекиевич, мы выражаем Вам огромную благодарность! Вы многому научили игроков впервые в истории "Динамо". В противном случае добиться больших успехов было бы сложно. Желаем вам успехов в новом клубе».

Отметим, что Бердыев подписал контракт со счетом 2-1 с «Туран Товузом». Ожидается, что 71-летний специалист будет представлен спортивной общественности в ближайшие дни.

İdman.biz