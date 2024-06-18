19 Июня 2024
RU

Рашад Садыхов прокомментировал жеребьевку

Футбол
Новости
18 Июня 2024 19:51
55
Рашад Садыхов прокомментировал жеребьевку

«Думаю, нас ждут два интересных матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов, комментируя жеребьевку Лиги Европы УЕФА.

Молодой специалист подчеркнул, что «Шериф» (Молдова) – знакомый соперник:

«Шериф» - знакомый соперник азербайджанского футбола. Они трижды встречались с "Карабахом" в еврокубках. У них достаточно опыта участия в еврокубках. Более детально проанализируем соперника в ближайшие дни. Я доверяю нашей команде. Надеюсь, мы окажемся той командой, которая хорошо подготовилась к этим играм и пройдет этот этап».

Отметим, что первый матч между командами пройдет 11 июля, а ответный - 18-го.

İdman.biz

Новости по теме

Потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге Конференций
10:58
Азербайджанский футбол

Потенциальные соперники азербайджанских клубов в Лиге Конференций

Сегодня в Лиге Конференций пройдет жеребьевка II квалификационного раунда
Известный футболист завершил карьеру
10:49
Азербайджанский футбол

Известный футболист завершил карьеру

"У меня была очень серьезная травма..."
2 пары и 2 команды для "Зиры" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ
10:43
Азербайджанский футбол

2 пары и 2 команды для "Зиры" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЕВРОПЫ

Сегодня состоится жеребьевка II квалификационного раунда Лиги Европы
Четыре варианта для "Карабаха" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
10:38
Азербайджанский футбол

Четыре варианта для "Карабаха" - ЖЕРЕБЬЕВКА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Накануне сегодняшней жеребьевки второго отборочного раунда Лиги чемпионов участники были разделены на группы
"Зира" пройдет "Шериф"
10:10
Азербайджанский футбол

"Зира" пройдет "Шериф"

"Их бюджет увеличился, у клуба появились хорошие игроки"
"Зира" в корзине сеянных
09:11
Азербайджанский футбол

"Зира" в корзине сеянных

В сегодняшней жеребьевке пара "Зира" - "Шериф" (Молдова) будет сеянной

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"