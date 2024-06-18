Рашад Садыхов прокомментировал жеребьевку

«Думаю, нас ждут два интересных матча».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Зиры" Рашад Садыхов, комментируя жеребьевку Лиги Европы УЕФА.

Молодой специалист подчеркнул, что «Шериф» (Молдова) – знакомый соперник:

«Шериф» - знакомый соперник азербайджанского футбола. Они трижды встречались с "Карабахом" в еврокубках. У них достаточно опыта участия в еврокубках. Более детально проанализируем соперника в ближайшие дни. Я доверяю нашей команде. Надеюсь, мы окажемся той командой, которая хорошо подготовилась к этим играм и пройдет этот этап».

Отметим, что первый матч между командами пройдет 11 июля, а ответный - 18-го.

İdman.biz