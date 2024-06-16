Маршрут "Сабаха": Баку - Габала - Чатеж-об-Сави - Баку

Объявлен план летних тренировок "Сабаха".

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, бакинский представитель начнет подготовку к следующему сезону 20 июня в Масазыре, на стадионе "Bank Respublika Arena".

"Сабах" будет тренироваться в Габале с 24 по 29 июня, а 1 июля отправится в Словению на второй этап сборов. Команда, которая обоснуется в поселке Чатеж-об-Сави, проведет 4 контрольных матча. Бронзовый призер Премьер-лиги встретится со словенским "Копером" 6 июля, сербскими "Чукаричками" 10 июля, украинским "Кривбассом" 13 июля и "Рухом" (Львов) этой же страны 17 июля. «Сабах» вернется в Баку 18 июля.

Отметим, что «Сабах», который будет представлять нашу страну в Лиге конференций УЕФА, присоединится к соревнованиям со 2-го отборочного раунда. Команда сыграет в еврокубке 25 июля и 1 августа.

İdman.biz