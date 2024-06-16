Новый контракт 20-летнего игрока

Александр Павлович, выбывший из ЕВРО-2024, продлил контракт с «Баварией».

İdman.biz сообщает, что новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2029 года.

Защитник, являющийся воспитанником мюнхенского клуба, заявил, что желает одерживать в команде большие победы:

«Бавария – клуб моего сердца. Я очень рад и горжусь тем, что являюсь частью команды. Я желаю добиться здесь больших успехов. Очень жалею, что не смог поехать на ЕВРО-2024. Но сегодня я продлил контракт и у меня хорошее настроение».

Отметим, что в прошлом сезоне 20-летний футболист провел 19 матчей в Бундеслиге и 3 матча в Лиге чемпионов.

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