"Шамахы" усилил оборону

«Шамахы», вышедший в Премьер-лигу Азербайджана, усилил свою команду.
Как сообщает İdman.biz, команда подписала контракт с Рафаэлем Магеррамли.
Между командой и защитником заключен контракт сроком на 1 год.
İdman.biz
«Шамахы», вышедший в Премьер-лигу Азербайджана, усилил свою команду.
Как сообщает İdman.biz, команда подписала контракт с Рафаэлем Магеррамли.
Между командой и защитником заключен контракт сроком на 1 год.
İdman.biz
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