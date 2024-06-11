«Мы ожидали такую напряженную борьбу».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил футболист «Карабаха» и сборной Алжира Яссин Бензия.

Он высказал свое мнение после отборочного матча ЧМ-2026 против Уганды:

«Мы знали, что начало игры будет трудным. Тем не менее, мы смогли добиться своей цели. Нашей команде удалось отстоять свое единство до конца. Мы смогли осуществить в игре камбек, воспользовавшись возможностями».

Отметим, что сборная Алжира, первой пропустила в матче, в котором Бензия вышел на поле на 69-й минуте. Во втором тайме команда забила два гола и одержала победу - 2:1.

İdman.biz