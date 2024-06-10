11 Июня 2024
RU

"Карабах" подписал хорватского вратаря

Футбол
Новости
10 Июня 2024 20:12
85
"Карабах" подписал хорватского вратаря

Чемпион Азербайджана «Карабах» сделал свой первый трансфер.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, команду пополнил вратарь Фабиян Бунтич.

Агдамский клуб подписал трехлетний контракт с 27-летним хорватским вратарем, имеющим немецкое гражданство. Новый трансфер будет играть за команду до лета 2027 года.

Последним клубом Бунтича был представитель Португалии «Визела», за который он выступал с 2022 года. До этого он играл в немецком клубе «Ингольштадт», где и начал свою карьеру.

Отметим, что новый вратарь "Карабаха" также выступал за сборные Хорватии U-18 и U-19.

İdman.biz

Новости по теме

Азербайджанский защитник будет выступать за чемпиона Албании
10 Июня 21:39
Азербайджанский футбол

Азербайджанский защитник будет выступать за чемпиона Албании

Албанский клуб выступил по этому поводу с официальным заявлением
ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава
10 Июня 20:41
Мировой футбол

ЕВРО-2024: Игрок "Ювентуса" исключен из состава

Из команды были исключены 3 футболиста
Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024
10 Июня 20:07
Футбол

Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, объявила окончательный состав на ЕВРО-2024
Эмин Махмудов: "Хотим победить"
10 Июня 19:20
Футбол

Эмин Махмудов: "Хотим победить"

"В форме сборной мы должны выходить ради победы в каждом матче"
Ариф Асадов: "С составом есть проблемы"
10 Июня 19:06
Футбол

Ариф Асадов: "С составом есть проблемы"

"Возможны изменения в составе и стиле игры"
Роналду и его команда
10 Июня 18:00
Мировой футбол

Роналду и его команда

Лучшие в отборочном этапе

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
Разгромившие армян
8 Июня 13:59
Баскетбол

Разгромившие армян

В матче первого тура квалификации он набрал 9 очков
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО
9 Июня 09:56
Другие

Имавов разбил Каннонье, ворвался в гонку за поясом и вызвал экс-чемпиона. Результаты турнира UFC on ESPN 57 - ВИДЕО

Нассурдин ждёт реванша с Шоном Стриклендом