"Карабах" подписал хорватского вратаря

Чемпион Азербайджана «Карабах» сделал свой первый трансфер.

По информации, предоставленной клубом İdman.biz, команду пополнил вратарь Фабиян Бунтич.

Агдамский клуб подписал трехлетний контракт с 27-летним хорватским вратарем, имеющим немецкое гражданство. Новый трансфер будет играть за команду до лета 2027 года.

Последним клубом Бунтича был представитель Португалии «Визела», за который он выступал с 2022 года. До этого он играл в немецком клубе «Ингольштадт», где и начал свою карьеру.

Отметим, что новый вратарь "Карабаха" также выступал за сборные Хорватии U-18 и U-19.

İdman.biz