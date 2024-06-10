Соперник нашей сборной обнародовал состав на ЕВРО-2024

Словакия, соперник сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА, объявила окончательный состав на ЕВРО-2024.
Как сообщает İdman.biz, 6 из 32 игроков первоначального списка не поедут в Германию.
Главный тренер Франческо Кальцона оставил вне состава следующих игроков: Доминик Такач («Спартак»), Михал Тмок («Славия», Чехия), Матуш Кмет («Тренчин»), Якуб Кадак («Люцерн», Швейцария), Доминик Холли («Яблонец», Чехия) и Роберт Полевко («Дукла», Чехия).
Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл», Англия), Марек Родак («Фулхэм», Англия), Генрих Равас («Нью-Ингленд Революшн», США),
Защитники: Петер Пекарик («Герта», Германия), Норберт Дёмбер («Салернитана», Италия), Денис Вавро («Копенгаген», Дания), Милан Шкриньяр («ПСЖ», Франция), Адам Оберт («Кальяри», Италия), Давид Ганско («Фейеноорд», Нидерланды), Вернон Де Марко («Хатта» ОАЭ), Себастьян Коша («Спартак», Словакия),
Полузащитники: Матус Беро («Бохум», Германия), Томаш Риго («Баник», Чехия), Патрик Грошовский («Генк», Бельгия), Станислав Лоботка («Наполи», Италия), Ондрей Дуда («Верона, Италия»), Ласло Бенеш («Гамбург», Германия), Юрай Кучка («Слован»);
Нападающие: Давид Дуриш («Асколи», Италия), Томаш Суслов («Верона», Италия), Иван Шранс («Славия», Чехия), Роберт Богоген («Боавишта», Португалия), Лео Ксавер («Фейеноорд», Нидерланды), Лукас Гараслин («Спарта», Чехия), Давид Стрелеш («Слован»), Любомир Тупта («Либерец»).
Отметим, что чемпионат Европы в Германии стартует 14 июня.
İdman.biz