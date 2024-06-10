Ариф Асадов: "С составом есть проблемы"

«После матча с Албанией у нас не было много времени на подготовку к игре с Казахстаном».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Принимая участие в пресс-конференции, организованной перед завтрашней игрой со сборной Казахстана, Асадов заявил, что с составом есть проблемы:""

"Мы старались улучшить физическое и психологическое состояние игроков. С сегодняшнего дня мы будем работать над тем, какую тактику используем в завтрашней встрече. Есть некоторые проблемы с составом. Джошгун Диниев и Бахлул Мустафазаде получили травмы. Решение по ним мы примем после сегодняшней тренировки. Возможны изменения в составе и стиле игры".

Наставник сборной подчеркнул, что в завтрашнем матче они постараются играть более атакующе:

"Мы постараемся играть доминантно, действовать в атаке, встречать соперника на его половине поля. Со сборной Казахстана мы уже встречались. Игровые системы практически идентичны. Впереди будут отборочные матчи. А пока мы работаем над формированием состава».

Отметим, что товарищеский матч, который состоится 11 июня, начнется в 18:00. Матч Казахстан - Азербайджан пройдёт в спорткомплексе «Халадас», расположенном в городе Сомбатхей, Венгрия.

İdman.biz