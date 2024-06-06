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Ариф Асадов: "Хотя это товарищеский матч..."

Футбол
Новости
6 Июня 2024 19:48
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Ариф Асадов: "Хотя это товарищеский матч..."

«Впереди нас ждут две трудные игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции, организованной перед матчем с Албанией, заявил тренер сборной Азербайджана Ариф Асадов.

Он рассказал, что наша сборная провела 3 тренировки в полном составе:

«Мы провели 3 тренировки как команда. На этих тренировках мы действовали более тактически. Мы попытались улучшить наш план по сравнению с последней игрой с Болгарией. Хотя это товарищеская игра, мы хотим победить. Время покажет, добьемся ли мы этого».

Отметим, что матч между Азербайджаном и Албанией пройдет завтра в Венгрии.

İdman.biz

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