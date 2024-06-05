Непобедимые "цыплята"

Этим летом внимание всей Европы будет приковано к Германии. В 17-м чемпионате Европы сразятся 24 сильнейшие сборные континента. До начала турнира, который продлится с 14 июня по 14 июля, осталось 9 дней.

İdman.biz продолжает представление участников ЕВРО-2024.

На этой неделе мы рассказываем про команды группы E. Румыния будет одним из соперников Украины в напряженной борьбе за второе место в группе, где фаворитом является Бельгия.

Без поражений

«Цыплята», как называют Румынию, завоевали путёвку на ЕВРО-2024 в отборочном турнире. Команда, завершившая группу непобежденной, за 1 тур до финиша завоевала путёвку в Германию. Команда, которую тренирует Эдвард Йорданеску, завершила борьбу со Швейцарией и Израилем на 1-м месте. Хотя «Трехцветные» и потеряли очки в гостях со Швейцарией, Беларусью и Косово, а также в домашнем матче с Израилем, это не помешало им выиграть группу. Румыния победила Израиль со счетом 2:1 на выезде в девятом туре и сыграла дома со Швейцарией после квалификации в Германию. Забив один гол и выиграв, «Карпатские ребята» не упустили 1-го места.

Возвращение

Не попавшие на ЕВРО-2020 «желтые» получили возможность вернуться в финальную стадию. Румыния, принимавшая участие в турнире 8 лет назад, осуществила это в шестой раз в своей истории. А вот результаты команды на континентальных первенствах не впечатляют. Единственный успех сборной, которая в четырех попытках из пяти осталась в группе, связан с ЕВРО-2000. На тот момент «цыплята», попавшие в «группу смерти» с Португалией, Англией и Германией, прошли в 1/4 финала, но не смогли пересечь итальянский барьер. Чемпионат мира - забытое соревнование для Румынии. Команда, 7 раз участвовавшая в чемпионатах мира, четыре раза вышла в 1/8 и один раз - в 1/4 финала, но не смогла выйти в финальную часть ЧМ после 1998 года.

Игры сборной Румынии в группе:

17 июня. Румыния - Украина

22 июня. Бельгия - Румыния

26 июня. Словакия - Румыния

Отметим, что встречи группы Е пройдут в 5 разных городах – Штутгарте, Франкфурте, Кёльне, Мюнхене и Дюссельдорфе.

Вугар Хейруллаев

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