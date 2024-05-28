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ЦЕЛЬ Бадави и Эмина в Венгрии

Футбол
Новости
28 Мая 2024 19:14
22
ЦЕЛЬ Бадави и Эмина в Венгрии

Определены самые опытные футболисты и дебютанты в сборной Азербайджана, заявленные на товарищеские игры, которые состоятся в июне.

Как сообщает İdman.biz, Бадави Гусейнов имеет самую богатую национальную карьеру в команде тренера Арифа Асадова, состоящей из 24 человек.

Защитник отправится в Венгрию, чтобы сыграть свой юбилейный 70-летний матч. В юбилейном матче могут принять участие еще 5 игроков. Бахлулу Мустафазаде ждет своего 30- го матча, Эльвин Джафаргулиев - 20-го, Кисмет Алиев, Амин Сейдиев и Эльвин Бадалов - 10-го.

Во время поездки может дебютировать только один игрок. Это вратарь Рашад Азизли.

Некоторые игроки поедут в Венгрию на свой юбилей и один - на свой дебют, а Эмин Махмудов поедет в Венгрию в погоне за рекордом Гурбана Гурбанова. Он отстает на один матч от специалиста, который является игроком, забившим наибольшее количество голов в истории команды.

Футболист

Игры

Голы

Бадави Гусейнов

69

1

Рамиль Шейдаев

61

10

Эмин Махмудов

47

13

Махир Эмрели

46

5

Антон Кривоцюк

36

1

Бахлул Мустафазаде

29

1

Шахрудин Магомедалиев

27

-34

Джошгун Диниев

22

0

Торал Байрамов

21

1

Алексей Исаев

20

1

Эльвин Джафаргулиев

19

1

Рахиль Мамедов

17

0

Эльвин Джамалов

16

0

Муса Гурбанлы

12

2

Кисмет Алиев

9

0

Амин Сейдиев

8

0

Эльвин Бадалов

8

0

Вусал Искендерли

4

0

Эмиль Сафаров

3

0

Джейхун Нуриев

2

0

Эмиль Мустафаев

2

0

Мехди Джаннетов

1

-1

Рза Джафаров

1

0

Рашад Азизли

0

0

Вугар Хейруллаев
İdman.biz

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