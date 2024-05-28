ЦЕЛЬ Бадави и Эмина в Венгрии

Определены самые опытные футболисты и дебютанты в сборной Азербайджана, заявленные на товарищеские игры, которые состоятся в июне.

Как сообщает İdman.biz, Бадави Гусейнов имеет самую богатую национальную карьеру в команде тренера Арифа Асадова, состоящей из 24 человек.

Защитник отправится в Венгрию, чтобы сыграть свой юбилейный 70-летний матч. В юбилейном матче могут принять участие еще 5 игроков. Бахлулу Мустафазаде ждет своего 30- го матча, Эльвин Джафаргулиев - 20-го, Кисмет Алиев, Амин Сейдиев и Эльвин Бадалов - 10-го.

Во время поездки может дебютировать только один игрок. Это вратарь Рашад Азизли.

Некоторые игроки поедут в Венгрию на свой юбилей и один - на свой дебют, а Эмин Махмудов поедет в Венгрию в погоне за рекордом Гурбана Гурбанова. Он отстает на один матч от специалиста, который является игроком, забившим наибольшее количество голов в истории команды.

Футболист Игры Голы Бадави Гусейнов 69 1 Рамиль Шейдаев 61 10 Эмин Махмудов 47 13 Махир Эмрели 46 5 Антон Кривоцюк 36 1 Бахлул Мустафазаде 29 1 Шахрудин Магомедалиев 27 -34 Джошгун Диниев 22 0 Торал Байрамов 21 1 Алексей Исаев 20 1 Эльвин Джафаргулиев 19 1 Рахиль Мамедов 17 0 Эльвин Джамалов 16 0 Муса Гурбанлы 12 2 Кисмет Алиев 9 0 Амин Сейдиев 8 0 Эльвин Бадалов 8 0 Вусал Искендерли 4 0 Эмиль Сафаров 3 0 Джейхун Нуриев 2 0 Эмиль Мустафаев 2 0 Мехди Джаннетов 1 -1 Рза Джафаров 1 0 Рашад Азизли 0 0

Вугар Хейруллаев

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