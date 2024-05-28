ЦЕЛЬ Бадави и Эмина в Венгрии

Определены самые опытные футболисты и дебютанты в сборной Азербайджана, заявленные на товарищеские игры, которые состоятся в июне.
Как сообщает İdman.biz, Бадави Гусейнов имеет самую богатую национальную карьеру в команде тренера Арифа Асадова, состоящей из 24 человек.
Защитник отправится в Венгрию, чтобы сыграть свой юбилейный 70-летний матч. В юбилейном матче могут принять участие еще 5 игроков. Бахлулу Мустафазаде ждет своего 30- го матча, Эльвин Джафаргулиев - 20-го, Кисмет Алиев, Амин Сейдиев и Эльвин Бадалов - 10-го.
Во время поездки может дебютировать только один игрок. Это вратарь Рашад Азизли.
Некоторые игроки поедут в Венгрию на свой юбилей и один - на свой дебют, а Эмин Махмудов поедет в Венгрию в погоне за рекордом Гурбана Гурбанова. Он отстает на один матч от специалиста, который является игроком, забившим наибольшее количество голов в истории команды.
|
Футболист
|
Игры
|
Голы
|
Бадави Гусейнов
|
69
|
1
|
Рамиль Шейдаев
|
61
|
10
|
Эмин Махмудов
|
47
|
13
|
Махир Эмрели
|
46
|
5
|
Антон Кривоцюк
|
36
|
1
|
Бахлул Мустафазаде
|
29
|
1
|
Шахрудин Магомедалиев
|
27
|
-34
|
Джошгун Диниев
|
22
|
0
|
Торал Байрамов
|
21
|
1
|
Алексей Исаев
|
20
|
1
|
Эльвин Джафаргулиев
|
19
|
1
|
Рахиль Мамедов
|
17
|
0
|
Эльвин Джамалов
|
16
|
0
|
Муса Гурбанлы
|
12
|
2
|
Кисмет Алиев
|
9
|
0
|
Амин Сейдиев
|
8
|
0
|
Эльвин Бадалов
|
8
|
0
|
Вусал Искендерли
|
4
|
0
|
Эмиль Сафаров
|
3
|
0
|
Джейхун Нуриев
|
2
|
0
|
Эмиль Мустафаев
|
2
|
0
|
Мехди Джаннетов
|
1
|
-1
|
Рза Джафаров
|
1
|
0
|
Рашад Азизли
|
0
|
0
Вугар Хейруллаев
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