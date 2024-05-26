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Вагиф Джавадов осудил Эмина Махмудова: «В сборной нет лидера» - ВИДЕО

Футбол
Новости
26 Мая 2024 13:58
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Вагиф Джавадов осудил Эмина Махмудова: «В сборной нет лидера» - ВИДЕО

«Лидер не только на поле, он еще и говорит за пределами поля»

Об этом заявил бывший футболист сборной Азербайджана Вагиф Джавадов, принявший участие в передаче "İdman Bizimlə".

Он рассказал, что всегда выделялся своим лидерством:

«Возможно, это моя самая большая ошибка, но я всегда стараюсь быть честным. Когда я был в сборной, у нас было много иностранцев. Когда меня об этом спрашивали, я говорил, что местных игроков должно быть больше. Или когда у ребят были проблемы, я спорил с Берти Фогтсом. Некоторые из них что-то говорили, некоторые - нет. К примеру, вы никогда не услышите, чтобы Эмин Махмудов что-то говорил об иностранных игроках. Но в наше время было не так».

Он также посетовал на то, что сегодняшние футболисты набрали в рот воды и сидят тихо: «Рашад Садыхов, Махир Шукуров, Самир Абасов, Кямран Агаев, Афран Исмайлов, Аслан Керимов, Самир Алиев всегда говорили свои слова. Сегодняшним футболистам надоело, они не хотят ничего говорить».

Отметим, что в составе сборной Азербайджана в 2006-2014 годах Вагиф Джавадов провел 57 игр и забил 9 голов.

Айтадж Сахяд
İdman.biz

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