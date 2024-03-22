Впервые в Баку: Болгария победила

Сегодня стартовали матчи нового проекта ФИФА “FİFA series – Edition 2024”, который проходит в Баку.
Как сообщает İdman.biz, первый игровой день начался на «Liv Bona Dea Arena».
В первой встрече проекта встретились команды Танзании и Болгарии. Дуэль представителей Африки и Европы ознаменовалась историческим событием. Впервые в Баку выступила основная сборная одной из африканских стран. Игра завершилась победой болгарских футболистов. Десподов стал автором единственного гола в матче.
Отметим, что встреча началась в 17:00.
“FİFA series – Edition 2024”
22 марта
17:00. Танзания – Болгария – 0:1
Гол: Кирил Десподов, 52 года
Главный судья: Алияр Агаев (Азербайджан)
«Лив Бона Деа Арена»
İdman.biz