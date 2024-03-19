Что вытащил из шапки Андрей Лунев? - ВИДЕО

Учебно-тренировочный сбор национальной команды и подготовка к матчам с Сербией и Парагваем продолжается на базе в Новогорске. İdman.biz сообщает, что вратарь сборной России и "Карабаха" Андрей Лунев рассказал об эмоциях от вызова, темах для разговра с коллегами по амплуа и выборе номера.

– В ноябре у тебя не получилось приехать в сборную из-за травмы. Сейчас ты здесь. Какие эмоции от вызова?

– Прекрасные! Всё великолепно.

– Первая тренировка уже прошла. Как позанимались?

– Продуктивно.

– По чему больше всего соскучился?

– По вратарской бригаде.

– Когда ты играл в «Байере» один из защитников вышел в твоём вратарском свитере и отыграл в воротах. Кто из игроков сборной России готов на такое?

– Тяжело сказать, потому что в команде новые ребята. Наши ряды, тех, с кем я был знаком, редеют и редеют. Много новых лиц, поэтому пока тяжело сказать. Если из старых, то Далер Кузяев. Он – универсал, играл, кажется, на всех позициях, так что мог бы очутиться и в воротах. Это, конечно, шутка, но только он приходит на ум, потому что это единственная позиция, на которой ему осталось сыграть. Ну и Дзюба, понятное дело. Его вратарские навыки на достаточно высоком уровне.

– На сборах вратари проводят очень много времени вместе – о чём вы обычно общаетесь?

– Обо всём понемногу. О жизни, о семье. А последний раз говорили о том, как стирать перчатки, чтобы их не испортить.

– Мы попросили болельщиков задать тебе вопросы. Самый популярный – почему у тебя 99-й номер?

– Всё просто, когда я приходил в «Зенит» из «Уфы», там было несколько свободных номеров. Мы выписали пять-шесть из них на бумажку и закинули в шапку, перемешали и вытянули 99. Мне он понравился.

– Как проходит подготовка к играм с Сербией и Парагваем?

– Когда я ещё не приехал была пара теоретических занятий. Думаю, что всё идёт по плану. В полном составе уже будет более детальный просмотр, со всеми нюансами – как играть против них и как играть в атаку. Так что, ещё будут более акцентированные занятия – как теоретические, так и на поле – с конкретными упражнениями под предстоящую игру.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал в Новогорске 14 марта. Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 29 человек. Сборная сыграет два товарищеских матча в Москве – 21 марта с Сербией, а 25 марта – Парагваем. Обе встречи пройдут на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнутся в 20:00.

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