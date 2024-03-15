Состоялась жеребьевка "Vur Cup" - ВИДЕО - ФОТО

Состоялась церемония жеребьевки лиги U-19 турнира «Vur Cup», организованного АФФА и Федерации мини-футбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии 16 команд были разделены на 4 группы.

По результатам жеребьевки Ada Black Rose, UNEC, Glodemia, BMS Goats сыграют в рамках группы A, Roof Academy FC, ABC Lions, Vikings, Хары Бюльбюль - в рамках группы B, MYC Wamers, Landau Lions, «Grand FC», «Kuley City» - в рамках группы C и «134 Warmers», "Элитар", "Rage FC" и "Chudori" сразятся в группе D.

Капитан команды «Vikings» Юсиф Гаджиев оценил жеребьевку в беседе с нашим сотрудником. Он рассказал, что его главная цель - стать чемпионом:

«Думаю, у нас есть подходящая группа. Мы долго готовились к этому турниру. Все противники опасны. «ABC Lions» - победитель прошлого года, а «Хары Бюльбюль» - финалист».

По его словам, для того, чтобы лучше бороться, они проводят каждый день тренировочные игры:

"До начала соревнований осталось 20-25 дней. Если мы подготовимся должным образом, то сможем получить то, что хотим. Наша первая цель - выйти из группы. После этого надо показать хорошие результаты, выйти в финал и стать чемпионом».

«Vur Cup» стартует 6 апреля. В четвертьфинал выйдут по 2 лучшие команды из каждой группы. Противостояния в плей-офф состоят из двух матчей. Финал турнира состоится 9 июня.

Следует отметить, что основная цель турнира - привлечение молодежи к здоровому образу жизни, дистанцирование ее от вредных привычек, усиление пропаганды среди них спорта во имя здоровой окружающей среды и здорового будущего.

Эмин Ага

İdman.biz