11 Марта 2024
RU

Капитан "Байера": "Нам удалось победить спустя два дня после трудной поездки в Азербайджан"

Футбол
Новости
11 Марта 2024 09:49
Капитан "Байера": "Нам удалось победить спустя два дня после трудной поездки в Азербайджан"

«У нас отличное настроение. Победы являются результатом этого».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Байера" Лукаш Градецки.

Лидер Бундеслиги, являющийся соперником «Карабаха» в Лиге Европы, одержал победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0. Капитан леверкузенской команды считает важной победу после поездки в Баку:

"Все в нашей команде хорошо выполняют свою работу. А затем отправляются домой и радуется жизни. Мы смогли победить через 2 дня после трудной поездки в Азербайджан. После долгого пути до Баку и обратно мы добились решающей и важной победы. Мы на неделю ближе к чемпионству».

Отметим, что 7 марта в Баку "Байер" играл против "Карабаха" (2:2). 14 марта состоится ответный матч 1/8 финала.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Самет Айбаба в Леверкузене будет наблюдать за игрой бомбардира "Карабаха"
12:06
Азербайджанский футбол

Самет Айбаба в Леверкузене будет наблюдать за игрой бомбардира "Карабаха"

Представитель клуба, который посетит Германию, планирует наблюдать не только за Жуниньо, но и за звездами "Байера"
Филип Озобич попал в десятку лучших
11:27
Азербайджанский футбол

Филип Озобич попал в десятку лучших

Футболист оформил второй хет-трик в чемпионате Азербайджана
Юбилейная победа "Туран Товуза"
11:17
Азербайджанский футбол

Юбилейная победа "Туран Товуза"

"Туран Товуз" одержал 10-ю домашнюю победу в Премьер-лиге Азербайджана
63-й в истории чемпионатов Азербайджана - Крунослав Рендулич
11:11
Азербайджанский футбол

63-й в истории чемпионатов Азербайджана - Крунослав Рендулич

XXVI тур Премьер-лиги Азербайджана ознаменовался дебютом Крунослава Рендулича в чемпионатах страны
Рекорд соперника "Карабаха"
10:44
Азербайджанский футбол

Рекорд соперника "Карабаха"

Команда Хаби Алонсо одержала 21-ю победу в Бундеслиге в этом сезоне
Сборная Азербайджана поднимется в рейтинге ФИФА
10:06
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана поднимется в рейтинге ФИФА

Обнародована таблица вероятностей рейтинга национальных сборных по версии ФИФА

Самое читаемое

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ
8 Марта 16:45
Тяжелая атлетика

Пожизненная дисквалификация азербайджанского спортсмена отменена - ЭКСКЛЮЗИВ

Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики (IWF)
Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...
8 Марта 14:20
Азербайджанский футбол

Ситуация с игроками "Карабаха" прояснилась, Жуниньо...

Уточнена ситуация с Яссином Бензия, Леандро Андраде и Олавио Жуниньо, которых вынужденно заменили в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы
"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20
10 Марта 14:19
Азербайджанский футбол

"Карабах" поднялся на 9 мест, "Нефтчи" - на 20

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг мировых клубов
Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
10 Марта 09:50
Азербайджанский футбол

Жуниньо не сыграет против "Зиры", участие в матче с "Байером" под вопросом - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Уточнено состояние Олавио Жуниньо, получившего травму в матче против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы