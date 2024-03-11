Капитан "Байера": "Нам удалось победить спустя два дня после трудной поездки в Азербайджан"

«У нас отличное настроение. Победы являются результатом этого».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вратарь "Байера" Лукаш Градецки.

Лидер Бундеслиги, являющийся соперником «Карабаха» в Лиге Европы, одержал победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0. Капитан леверкузенской команды считает важной победу после поездки в Баку:

"Все в нашей команде хорошо выполняют свою работу. А затем отправляются домой и радуется жизни. Мы смогли победить через 2 дня после трудной поездки в Азербайджан. После долгого пути до Баку и обратно мы добились решающей и важной победы. Мы на неделю ближе к чемпионству».

Отметим, что 7 марта в Баку "Байер" играл против "Карабаха" (2:2). 14 марта состоится ответный матч 1/8 финала.

İdman.biz