Внуки президента встретились с Гурбаном Гурбановым - ФОТО

Внуки президента Ильхама Алиева Микаил и Али Агаларовы встретились с главным тренером «Карабаха» Гурбаном Гурбановым.

Как сообщает Idman.biz, об этом Микаил Агаларов сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Ему хотелось, чтобы Гурбанов почувствовал поддержку всего Азербайджана в сегодняшнем матче Лиги Европы против «Байера». Микаил Агаларов назвал 52-летнего специалиста легендой: «С большим уважением к уважаемому Гурбану Гурбанову... Настоящая легенда. Неважно, с какой командой мы сегодня играем. Мы играем в Баку, Азербайджане. Мы хотим, чтобы этот человек почувствовал поддержку каждого из вас, кто окажется сегодня вечером на стадионе или перед телевизором. Он проделал большую работу и прошел сложный путь для того, чтобы мы сегодня смогли сыграть 1/8 финала Лиги Европы дома. У нас отличная команда, игроки и персонал. Давай сделаем это снова! Единственная любовь – ФК «Карабах».

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