Вагиф Садыхов: "Почему бы "Карабаху" не прервать серию "Байера"?

"Мы все болеем за "Карабах" и ожидаем уверенной и слаженной игры". Об этом Idman.biz рассказал вице-президент АФФА Вагиф Садыхов.

Опытный специалист высказал свое мнение по поводу матча между "Карабахом" и "Байером", который состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Садыхов заявил, что нашему клубу пора прервать беспроигрышную серию немцев: «Почему бы этому не случиться в Баку?! В жребии на нашу удачу выпал один из фаворитов турнира. Но, несмотря на это, "Карабах" в каждой игре старается показать свой лучший футбол. Мы станем свидетелями этого сегодня. «Карабах» растет благодаря таким встречам. Мы верим, что со временем он станет еще большей и сильной командой и достигнет своей цели в будущем. Каким бы сильным ни был соперник, команда Гурбана Гурбанова будет бороться до конца».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Байером» начнется сегодня в 21:45 на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичек Гусейнли

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