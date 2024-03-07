8 Марта 2024
RU

Вагиф Садыхов: "Почему бы "Карабаху" не прервать серию "Байера"?

Футбол
Новости
7 Марта 2024 16:43
Вагиф Садыхов: "Почему бы "Карабаху" не прервать серию "Байера"?

"Мы все болеем за "Карабах" и ожидаем уверенной и слаженной игры". Об этом Idman.biz рассказал вице-президент АФФА Вагиф Садыхов.

Опытный специалист высказал свое мнение по поводу матча между "Карабахом" и "Байером", который состоится в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Садыхов заявил, что нашему клубу пора прервать беспроигрышную серию немцев: «Почему бы этому не случиться в Баку?! В жребии на нашу удачу выпал один из фаворитов турнира. Но, несмотря на это, "Карабах" в каждой игре старается показать свой лучший футбол. Мы станем свидетелями этого сегодня. «Карабах» растет благодаря таким встречам. Мы верим, что со временем он станет еще большей и сильной командой и достигнет своей цели в будущем. Каким бы сильным ни был соперник, команда Гурбана Гурбанова будет бороться до конца».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Байером» начнется сегодня в 21:45 на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"
00:36
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Мы могли победить"

"Сегодня на стадионе была отличная футбольная атмосфера"
Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО
00:14
Азербайджанский футбол

Хаби Алонсо: "Мы знали, что нас ждет трудная игра" - ФОТО

"Мы сделаем все, чтобы перехватить инициативу и дома"
Юбилейный гол "Байера" в Баку
00:09
Азербайджанский футбол

Юбилейный гол "Байера" в Баку

Свой 100-й гол в нынешнем сезоне "Байер" забил, встретившись с "Карабахом" в 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО
7 Марта 23:39
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "Карабах" на последних секундах упустил победу над непобедимым "Байером" - ВИДЕО - ФОТО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередной матч в Лиге Европы
У МЮ есть 20 кандидатов на замену тен Хагу. От безумного возвращения Моуриньо до ставки на Зидана
7 Марта 23:21
Мировой футбол

У МЮ есть 20 кандидатов на замену тен Хагу. От безумного возвращения Моуриньо до ставки на Зидана

Богатый клуб - богатый выбор
Забивные защитники, вундеркинд и молодой тренер: кто ведет "Байер" к чемпионству
7 Марта 22:01
Мировой футбол

Забивные защитники, вундеркинд и молодой тренер: кто ведет "Байер" к чемпионству

Рассказываем о главных героях "фармацевтов" на пути к успеху

Самое читаемое

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО
5 Марта 16:27
Азербайджанский футбол

Жеребьевка ЕВРО-2025: Азербайджан попал в одну группу с Турцией - ФОТО

Состоялась жеребьевка отборочного раунда ЕВРО-2025 по женскому футболу
Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"
5 Марта 09:47
Азербайджанский футбол

Объявлены арбитры матча "Карабах" - "Байер"

Матч, который пройдет в рамках первых игр 1/8 финала Лиги Европы, отсудят представители Франции
Новый рекорд в Лиге чемпионов
6 Марта 09:58
Мировой футбол

Новый рекорд в Лиге чемпионов

"Бавария" забила 100-й гол в 1/8 финала Лиги чемпионов
Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"
5 Марта 15:50
Футбол

Изменен график работы бакинского метрополитена из-за матча "Карабаха"

Mатч между "Карабахом" и "Байером" пройдет 7 марта