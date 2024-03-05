"Нефтчи" и "Карабах" оштрафованы из-за болельщиков

Состоялось заседание Дисциплинарного Комитета АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на нем была дана правовая оценка событиям, произошедшим в 25-м туре премьер-лиги Азербайджана.

В соответствии с принятым решением, футболист "Зира" Исса Джибриль, получивший красную карточку в игре с "Туран Товузом", дисквалифицирован на 1 матч, а клуб оштрафован на 800 манатов.

В матче между «Габалой» и «Сабаилом» такое же наказание получил Лукас Африкано, оставивший хозяев в меньшинстве.

Комитет также принял решения относительно матча между «Нефтчи» и «Карабахом». Хозяева поля, 4 игрока которых получили желтые карточки, оштрафованы на 700 манатов. «Нефтчи» потерял 800 манатов из-за выхода на поле после матча посторонних.

«Нефтчи» оштрафован на 1000 манатов из-за массовых оскорбительных высказываний болельщиков столичного клуба в адрес команды-соперника. На аналогичную сумму оштрафован и «Карабах»: клуб выплатит штраф в размере 1000 манатов из-за массовых оскорблений болельщиков команды в адрес игрока соперника.

Idman.biz