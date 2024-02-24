24 Февраля 2024
RU

Модрич может стать одноклубником Эмрели

Футбол
Новости
24 Февраля 2024 14:45
Модрич может стать одноклубником Эмрели

Хорватское "Динамо", за которое выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, планирует укрепиться Лукой Модричем.

Как сообщает Idman.biz, с полузащитником "Реала" лично контактировал президент клуба Мирко Баришич.
По данным хорватских СМИ, 38-летний футболист пока не дал согласия на этот переход.

Ранее сообщалось, что "Королевский клуб" не будет продлевать контракт с Лукой.
Стоит отметить, что "Динамо" – первая команда Луки Модрича. Играл за команду Загреба с 2002 по 2008 год.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Матч «Гранада» - «Валенсия» перенесен из-за сильного пожара
15:28
Футбол

Матч «Гранада» - «Валенсия» перенесен из-за сильного пожара

Oб этом проинформировала пресс-служба "летучих мышей"
Новый рекорд в Европе - АНАЛИЗ
15:17
Футбол

Новый рекорд в Европе - АНАЛИЗ

Самая высокая производительность у «Карабаха»...

Число отставок в премьер-лиге достигло четырех
13:16
Азербайджанский футбол

Число отставок в премьер-лиге достигло четырех

B предыдущих 23 турах три клуба расстались со своими тренерами
«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым
12:15
Азербайджанский футбол

«Габала» рассталась с Эльмаром Бахшиевым

Руководство приняло отставку 44-летнего специалиста
«Фенербахче» отправил в Баку скаутов ради бомбардира «Карабаха»
11:49
Футбол

«Фенербахче» отправил в Баку скаутов ради бомбардира «Карабаха»

Tурецкий клуб планирует усилить свою атакующую линию бомбардиром азербайджанской премьер-лиги
Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"
10:59
Азербайджанский футбол

Ариф Асадов: "Карабаху" терять нечего"

"Эта команда будет хорошо играть и бороться"

Самое читаемое

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО
23 Февраля 00:22
Азербайджанский футбол

Лига Европы: "КАРАБАХ" В 1/8 ФИНАЛА! - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана "Карабах" сегодня провел очередную еврокубковую игру
Сколько заработал "Карабах"?
23 Февраля 09:28
Азербайджанский футбол

Сколько заработал "Карабах"?

Стала известна сумма призовых, заработанных "Карабахом", вышедшим в 1/8 финала Лиги Европы
Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы
21 Февраля 17:37
Мировой футбол

Трансферная политика "Браги": соперник "Карабаха", зарабатывающий миллионы

Объявлен список клубов, которые больше всего заработали на трансферах
Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО
23 Февраля 15:19
Азербайджанский футбол

Определился соперник "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы - ФОТО

Сегодня определился соперник "Карабаха", который стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в 1/8 финала еврокубка