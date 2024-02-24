Модрич может стать одноклубником Эмрели

Хорватское "Динамо", за которое выступает нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели, планирует укрепиться Лукой Модричем.

Как сообщает Idman.biz, с полузащитником "Реала" лично контактировал президент клуба Мирко Баришич.

По данным хорватских СМИ, 38-летний футболист пока не дал согласия на этот переход.

Ранее сообщалось, что "Королевский клуб" не будет продлевать контракт с Лукой.

Стоит отметить, что "Динамо" – первая команда Луки Модрича. Играл за команду Загреба с 2002 по 2008 год.

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