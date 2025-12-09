9 Декабря 2025
Лига чемпионов УЕФА: “Галатасарай” отправится в гости к “Монако”, а “Ливерпуль” - к “Интеру”

Футбол
Новости
9 Декабря 2025 10:20
Лига чемпионов УЕФА: “Галатасарай” отправится в гости к “Монако”, а “Ливерпуль” - к “Интеру”

Сегодня стартует VI тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В первый игровой день состоится 9 матчей.

Как сообщает İdman.Biz, турецкий клуб “Галатасарай” в гостях встретится с французской командой “Монако”.

Одним из самых ожидаемых матчей дня станет игра в Италии - “Интер” на своем поле примет английский “Ливерпуль”.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, VI тур

9 декабря

19:30 - “Кайрат” (Казахстан) - “Олимпиакос” (Греция)

21:45 - “Бавария” (Германия) - “Спортинг” (Португалия)

00:00 - “Аталанта” (Италия) - “Челси” (Англия)

00:00 - “Барселона” (Испания) - “Айнтрахт” (Франкфурт, Германия)

00:00 - “Интер” (Италия) - “Ливерпуль” (Англия)

00:00 - "Монако" (Франция) - “Галатасарай” (Турция)

00:00 - “ПСВ” (Нидерланды) - “Атлетико” (Испания)

00:00 - “Юнион” (Бельгия) - “Марсель” (Франция)

00:00 - “Тоттенхэм” (Англия) - “Славия” (Чехия)

Отмечается, что остальные матчи VI тура состоятся 10 декабря.

