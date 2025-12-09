Лига чемпионов УЕФА: “Галатасарай” отправится в гости к “Монако”, а “Ливерпуль” - к “Интеру”

Сегодня стартует VI тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В первый игровой день состоится 9 матчей.
Как сообщает İdman.Biz, турецкий клуб “Галатасарай” в гостях встретится с французской командой “Монако”.
Одним из самых ожидаемых матчей дня станет игра в Италии - “Интер” на своем поле примет английский “Ливерпуль”.
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап, VI тур
9 декабря
19:30 - “Кайрат” (Казахстан) - “Олимпиакос” (Греция)
21:45 - “Бавария” (Германия) - “Спортинг” (Португалия)
00:00 - “Аталанта” (Италия) - “Челси” (Англия)
00:00 - “Барселона” (Испания) - “Айнтрахт” (Франкфурт, Германия)
00:00 - “Интер” (Италия) - “Ливерпуль” (Англия)
00:00 - "Монако" (Франция) - “Галатасарай” (Турция)
00:00 - “ПСВ” (Нидерланды) - “Атлетико” (Испания)
00:00 - “Юнион” (Бельгия) - “Марсель” (Франция)
00:00 - “Тоттенхэм” (Англия) - “Славия” (Чехия)
Отмечается, что остальные матчи VI тура состоятся 10 декабря.