Матч “Карабах” – “Аякс” будет обслуживать словенская бригада арбитров

Стали известны назначения на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между “Карабахом” и “Аяксом” (Нидерланды).

Как сообщает İdman.Biz, игру будет обслуживать бригада судей из Словении.

Главным судьей встречи назначен рефери ФИФА Радe Обренович. Ему будут помогать Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертым арбитром станет Матео Тозан. На VAR будут работать Матей Юг, а на AVAR - Ален Борошак.

Отметим, что матч пройдет 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45 по местному времени.

İdman.Biz