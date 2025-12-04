4 Декабря 2025
Тренеры "Шамахы" и "Сумгайыта" получили дисциплинарное взыскание

4 Декабря 2025 14:56
Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов получил дисциплинарное взыскание.

Как сообщает İdman.Biz, решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета АФФА.

Тренер получил взыскание за неправомерное проникновение в техническую зону соперника на 88-й минуте матча XIII тура Мисли Премьер-лиги "Шамахы" – "Сумгайыт". Аббасов получил дисквалификацию на один матч, а "Шамахы" оштрафован на 2000 манатов.

Дисциплинарный комитет назначил более строгое наказание главному тренеру "Сумгайыта" Саше Иличу. Специалист получил дисквалификацию на четыре игры за неэтичные действия и выражения в технической зоне соперника в матче с "Шамахы". "Сумгайыт" оштрафован на 10 000 манатов.

Кроме того, "Сумгайыт" был оштрафован на 700 манатов за пять желтых карточек, полученных его игроками.

В матче XIII тура "Имишли" – "Сабах" хозяева поля получили штраф в 3000 манатов за использование пиротехники болельщиками.

В матче "Габала" – "Араз-Нахчыван" игрок хозяев Мурад Мусаев был удален за вторую желтую карточку и пропустит одну игру. Клубу за действия игрока назначен штраф в размере 500 манатов.

