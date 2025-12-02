Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА İDMAN.BİZ

2 Декабря 2025
Футбол
Новости
2 Декабря 2025 15:10
Матеуш Кохальски покидает "Карабах"? - КОММЕНТАРИЙ КЛУБА

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски попал в сферу интересов ряда европейских клубов.

Польские и немецкие СМИ пишут, что особенно им интересуются итальянский "Наполи" и немецкая "Боруссия Дортмунд". Более того, сообщалось, что зимой он может перейти в немецкий клуб.

İdman.Biz обратился в "Карабах" за разъяснением по этому поводу.

Руководитель департамента коммуникаций клуба Анар Гаджиев сообщил, что по Кохальскому не поступало никаких официальных предложений, и на данный момент футболист остается в команде.

Отметим, что контракт Матеуша Кохальского с "Карабахом" рассчитан до лета 2027 года.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz

