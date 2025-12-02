Когда поставят в продажу билеты на матч "Карабах" – "Аякс"?

В рамках VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч "Карабах" – "Аякс". Продажа билетов начнется в ближайшие дни.

Как сообщает İdman.Biz, билеты будут доступны только через официальные каналы продаж, подтвержденные клубом.

Болельщиков просят приобретать билеты исключительно на официальных платформах.

Отмечается, что из-за высокого спроса билеты могут быть раскуплены в короткие сроки. Рекомендуется следить за последними новостями и временем начала продаж на официальных каналах клуба.

Давайте поддержим нашу команду на этом решающем матче Лиги чемпионов УЕФА и создадим достойную атмосферу для "Карабаха" в стенах стадиона.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz