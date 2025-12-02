2 Декабря 2025
RU

Когда поставят в продажу билеты на матч "Карабах" – "Аякс"?

Футбол
Новости
2 Декабря 2025 13:57
19
Когда поставят в продажу билеты на матч "Карабах" – "Аякс"?

В рамках VI тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу 10 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоится матч "Карабах" – "Аякс". Продажа билетов начнется в ближайшие дни.

Как сообщает İdman.Biz, билеты будут доступны только через официальные каналы продаж, подтвержденные клубом.

Болельщиков просят приобретать билеты исключительно на официальных платформах.

Отмечается, что из-за высокого спроса билеты могут быть раскуплены в короткие сроки. Рекомендуется следить за последними новостями и временем начала продаж на официальных каналах клуба.

Давайте поддержим нашу команду на этом решающем матче Лиги чемпионов УЕФА и создадим достойную атмосферу для "Карабаха" в стенах стадиона.

Юсиф Садыглы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом
14:27
Футбол

Погибший перед школой в Баку молодой человек был футболистом

Юный спортсмен прекратил карьеру прошлым летом из-за проблем с сердцем
Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ
14:12
Футбол

Репетиция Суперкубка Испании: “Барса” и “Реал” сыграют матчи XIX тура Ла Лиги раньше XV – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Каталонцы перехватили лидерство в чемпионате и попытаются нарастить преимущество
Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО
13:06
Футбол

Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО

Команда главного тренера "Челси" использовала хитрую тактику
Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША
12:52
Футбол

Расписание трансляций футбольных матчей на 2–7 декабря - АФИША

Главные футбольные события недели: трансляции матчей на ТВ и онлайн-платформах
Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"
12:37
Футбол

Бруно Фернандеш: "Класс Мэйсона Маунта никогда не вызывал сомнений"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" постепенно возвращается к форме
Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено
12:07
Футбол

Последнее желание умирающего болельщика соперника "Карабаха" будет исполнено

Клуб пошел навстречу болельщику "Аякса"

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений