2 Декабря 2025
Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО

2 Декабря 2025 13:06
Секретная тактика Энцо Марески, нейтрализующая угловые "Арсенала" – ФОТО

"Челси" продемонстрировал свои амбиции на сезон, сыграв против одной из лучших команд Европы, "Арсенала", в меньшинстве и добившись положительного результата.

Как сообщает İdman.Biz, ключевым моментом матча стал гол Трево Чалобы с углового - именно так "Арсенал" чаще всего забивал в октябре, но на этот раз "Челси" перехитрил хозяев.

Главный тренер команды Энцо Мареска придумала хитрую тактику, чтобы свести на нет эффективность атак соперника со стандартных положений.

Во время угловых "Арсенала" "Челси" поднимал свое переднее трио высоко на поле, ожидая возможности для контратаки. Это вынуждало фулбеков "Арсенала" оставаться далеко от штрафной, что облегчало работу голкипера Роберта Санчеса и снижало хаос в штрафной. Тактика сработала: "Челси" не только забил с углового, но и значительно ограничил эффективность стандартов соперника.

Матч показал, что даже играя в меньшинстве, "Челси" способен нейтрализовать сильнейшие стороны "Арсенала" и использовать умные тактические решения для достижения результата. Теперь эта схема может быть использована и другими командами, сталкивающимися с мощными угловыми "канониров".

