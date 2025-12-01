Ламин Ямаль рассказал, как справляется с трудностями

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поведал о том, как переживает непростые моменты. По словам 18-летнего футболиста, справляться с давлением и постоянным вниманием ему помогает стойкий характер, сообщает İdman.Biz.

"Иногда жизнь сталкивает тебя с непредвиденными обстоятельствами, и тебе нужна какая-то опора, чтобы достойно справляться. Мне помогает мой характер: я всегда мыслю позитивно, даже когда кажется, что все плохо. Не было ни одного дня, когда я ложился спать подавленным или грустным. Я всегда засыпаю с такими мыслями: "Завтра новый день, я пойду на тренировку, проявлю себя, а на выходных проведу хороший матч"", – передает The Touchline слова Ямаля.

Отметим, что Ламин Ямаль помог "Барселоне" обыграть "Алавес" (3:1), отметившись голом и ассистом.

İdman.Biz