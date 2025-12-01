1 Декабря 2025
Экс-партнер Неймара рассказал о клаустрофобии бразильца

1 Декабря 2025 09:10
Экс-партнер Неймара рассказал о клаустрофобии бразильца

Экс-вратарь "ПСЖ" Александр Летелье рассказал, что у Неймара проявляется клаустрофобия - из-за этого он принципиально не закрывает двери, сообщает İdman.Biz.

"Однажды я был в полном шоке. Это было еще на базе "Камп де Лож". Зашел в туалет и вижу: Неймар сидит на унитазе… и дверь настежь открыта.

Когда я его так увидел, подумал: "Он серьезно делает это при открытой двери?" Я тут же вышел, и Абду Диалло заметил, что я стою ошарашенный.

Он спрашивает: "Алекс, что произошло?" Я говорю: "Ты не поверишь - я зашел в туалет, а Неймар там сидит с полностью открытой дверью". А Абду отвечает: "Так это нормально, у него клаустрофобия. Он никогда не запирается и обычно оставляет дверь открытой", - рассказал Летелье L’Еquipe.

Напомним, сейчас Неймар выступает за бразильский "Сантос".

