Ла Лига: “Барселона” надеется забыть лондонский кошмар, а “Реал” укрепить лидерство

В испанской Ла Лиге продолжается гонка двух грандов мадридского “Реала” и каталонской “Барселоны”.

Как передает İdman.Biz, в рамках XIV тура два главных фаворита встречаются с андердогами и вполне должны рассчитывать на три очка.

"Барселона" - "Алавес"

"Барселона" идет второй с 31 очком, отставая от мадридского "Реала" на один балл, тогда как "Алавес" занимает 14-е место с 15 очками.

Главная интрига проста: команда Ханси Флика получила шанс быстро реабилитироваться после болезненного поражения в Лиге чемпионов от “Челси” (0:3). Тренер отмечает, что сейчас важнее всего победить "Алавес". У каталонцев есть хорошие новости по составу: Педри готов вернуться на поле, а Рафиинья полностью восстановился. При этом Рональд Араухо пропускает матч из-за желудочного вируса, и несколько игроков лишь набирают форму.

"Жирона" - "Реал" (Мадрид)

Мадридский "Реал" подходит к выезду в Каталонию лидером с 32 очками, а "Жирона" находится в зоне вылета на 18-й позиции с 11 баллами.

Матч важен для команды Хаби Алонсо и психологически: мадридцы теряли очки в чемпионате, но смогли прервать неудачную серию в Лиге чемпионов. Тренер подчеркивает необходимость улучшать игру в обороне и повышать командную целостность. В составе "Реала" ожидаются возвращения ряда защитников, однако Дани Карвахаль и Давид Алаба остаются вне игры. Тибо Куртуа, по данным испанской прессы, уже восстановился.

Матчи XIV тура Ла Лиги:

28 ноября

"Хетафе" - "Эльче" - 1:0

29 ноября

"Мальорка" - "Осасуна"

"Барселона" - "Алавес"

"Леванте" - "Атлетик"

"Атлетико" - "Овьедо"

30 ноября

"Реал Сосьедад" - "Вильярреал"

"Севилья" - "Бетис"

"Сельта" - "Эспаньол"

"Жирона" - "Реал" (Мадрид)

1 декабря

"Райо Вальекано" - "Валенсия"

Турнирная таблица Ла Лиги перед субботними матчами XIV тура:

1. "Реал" (Мадрид) - 32

2. "Барселона" - 31

3. "Вильярреал" - 29

4. "Атлетико" - 28

5. "Бетис" - 21

6. "Эспаньол" - 21

7. "Хетафе" - 20

8. "Атлетик" - 17

9. "Реал Сосьедад" - 16

10. "Севилья" - 16

11. "Сельта" - 16

12. "Эльче" - 16

13. "Райо Вальекано" - 16

14. "Алавес" - 15

15. "Валенсия" - 13

16. "Мальорка" - 12

17. "Осасуна" - 11

18. "Жирона" - 11

19. "Леванте" - 9

20. "Овьедо" - 9

Теймур Тушиев

İdman.Biz