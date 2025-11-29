Ла Лига: “Барселона” надеется забыть лондонский кошмар, а “Реал” укрепить лидерство

В испанской Ла Лиге продолжается гонка двух грандов мадридского “Реала” и каталонской “Барселоны”.
Как передает İdman.Biz, в рамках XIV тура два главных фаворита встречаются с андердогами и вполне должны рассчитывать на три очка.
"Барселона" - "Алавес"
"Барселона" идет второй с 31 очком, отставая от мадридского "Реала" на один балл, тогда как "Алавес" занимает 14-е место с 15 очками.
Главная интрига проста: команда Ханси Флика получила шанс быстро реабилитироваться после болезненного поражения в Лиге чемпионов от “Челси” (0:3). Тренер отмечает, что сейчас важнее всего победить "Алавес". У каталонцев есть хорошие новости по составу: Педри готов вернуться на поле, а Рафиинья полностью восстановился. При этом Рональд Араухо пропускает матч из-за желудочного вируса, и несколько игроков лишь набирают форму.
"Жирона" - "Реал" (Мадрид)
Мадридский "Реал" подходит к выезду в Каталонию лидером с 32 очками, а "Жирона" находится в зоне вылета на 18-й позиции с 11 баллами.
Матч важен для команды Хаби Алонсо и психологически: мадридцы теряли очки в чемпионате, но смогли прервать неудачную серию в Лиге чемпионов. Тренер подчеркивает необходимость улучшать игру в обороне и повышать командную целостность. В составе "Реала" ожидаются возвращения ряда защитников, однако Дани Карвахаль и Давид Алаба остаются вне игры. Тибо Куртуа, по данным испанской прессы, уже восстановился.
Матчи XIV тура Ла Лиги:
28 ноября
"Хетафе" - "Эльче" - 1:0
29 ноября
"Мальорка" - "Осасуна"
"Барселона" - "Алавес"
"Леванте" - "Атлетик"
"Атлетико" - "Овьедо"
30 ноября
"Реал Сосьедад" - "Вильярреал"
"Севилья" - "Бетис"
"Сельта" - "Эспаньол"
"Жирона" - "Реал" (Мадрид)
1 декабря
"Райо Вальекано" - "Валенсия"
Турнирная таблица Ла Лиги перед субботними матчами XIV тура:
1. "Реал" (Мадрид) - 32
2. "Барселона" - 31
3. "Вильярреал" - 29
4. "Атлетико" - 28
5. "Бетис" - 21
6. "Эспаньол" - 21
7. "Хетафе" - 20
8. "Атлетик" - 17
9. "Реал Сосьедад" - 16
10. "Севилья" - 16
11. "Сельта" - 16
12. "Эльче" - 16
13. "Райо Вальекано" - 16
14. "Алавес" - 15
15. "Валенсия" - 13
16. "Мальорка" - 12
17. "Осасуна" - 11
18. "Жирона" - 11
19. "Леванте" - 9
20. "Овьедо" - 9
Теймур Тушиев