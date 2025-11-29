АПЛ: в ожидании большого лондонского дерби

XIII тур Английской премьер-лиги по футболу растянется на два дня, в течение которых пройдут несколько ключевых матчей.

Как передает İdman.Biz, безусловно центральным матчем отчетного тура станет большое лондонское дерби между “Челси” и “Арсеналом”, которые занимают соответственно второе и первое места в турнирной таблице.

Стоит также последить за “Ливерпулем”, который находится в кризисе, опустившись на 12 место, а также за противостоянием “Кристал Пэлас”, идущим на третьем месте, и “Манчестер Юнайтед”.

"Челси" - "Арсенал"

Матч "Челси" – "Арсенал" обещает стать центральным событием XIII тура АПЛ. "Арсенал" подходит к дерби в статусе лидера: у команды 29 очков после 12 матчей, тогда как "Челси" идет вторым с 23 баллами и старается сократить шестибалльное отставание.

Обе команды провели яркую середину недели в Лиге чемпионов. "Челси" уверенно разобрался с "Барселоной" 3:0 и входит в дерби на эмоциональном подъеме. "Арсенал" также показал убедительный футбол, переиграв "Баварию" (3:1), а Микель Артета подчеркнул, что после одного громкого заявления нужно сразу делать следующее.

Перед игрой "Челси" получил важное усиление: Коул Палмер восстановился и может выйти в стартовом составе. Энцо Мареска сообщил, что к тренировкам вернулся и Дарио Эссугу, но проблемы с Ромео Лавиа и Леви Колвиллом сохраняются. В "Арсенале" главный вопрос связан с Леандро Троссаром: по словам Артеты, футболист пройдет дополнительное обследование, и его участие в матче по-прежнему возможно.

Тренеры обеих команд отмечают значимость предстоящего дерби. Мареска подчеркивает важность поддержки болельщиков и напоминает, какую атмосферу создали фанаты в недавнем еврокубковом матче. Артета, в свою очередь, говорит о высоком уровне соперника и считает, что "Челси" заслуженно находится в чемпионской гонке.

Добавим, что за все время клубы встречались друг с другом 211 раз. На счету “канониров” 84 победы, у “аристократов” 66 викторий, остальные встречи завершились вничью.

Матчи XIII тура АПЛ

29 ноября

"Брентфорд" - "Бернли"

"Манчестер Сити" - "Лидс"

"Сандерленд" - "Борнмут"

"Эвертон" - "Ньюкасл"

"Тоттенхэм" - "Фулхэм"

30 ноября

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед"

"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон"

"Ноттингем Форест" - "Брайтон"

"Вест Хэм" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Арсенал"

Турнирная таблица АПЛ перед XIII туром

1. "Арсенал" - 29

2. "Челси" - 23

3. "Манчестер Сити" - 22

4. "Астон Вилла" - 21

5. "Кристал Пэлас" - 20

6. "Брайтон" - 19

7. "Сандерленд" - 19

8. "Борнмут" - 19

9. "Тоттенхэм" - 18

10. "Манчестер Юнайтед" - 18

11. "Эвертон" - 18

12. "Ливерпуль" - 18

13. "Брентфорд" - 16

14. "Ньюкасл" - 15

15. "Фулхэм" - 14

16. "Ноттингем Форест" - 12

17. "Вест Хэм" - 11

18. "Лидс" - 11

19. "Бернли" - 10

20. "Вулверхэмптон" - 2

Теймур Тушиев

İdman.Biz