Азербайджанская Премьер-лига: "Карабах" примет "Карван-Евлах"

Сегодня на стадионе "Азерсун Арена" состоится очередной матч XIII тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, "Карабах" примет "Карван-Евлах".
Встреча начнется в 17:00. "Карабах" с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице, а "Карван-Евлах", набравший пять очков, идет двенадцатым.
Мисли Премьер-лига
II круг, XIII тур
29 ноября (суббота)
17:00. "Карабах" – "Карван-Евлах"
Судьи: Камранбей Рагимов, Эйюб Ибрагимов, Зохраб Аббасов, Камран Алиев
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Камран Байрамов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Нариман Ахундов
Стадион "Азерсун Арена"
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" обыграла "Габалу" со счетом 2:0. Встреча "Туран-Товуз" – "Нефтчи" завершилась без голов. Тур завершится 30 ноября.