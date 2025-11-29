29 Ноября 2025
29 Ноября 2025 09:18
Мисли Премьер-лига: "Имишли" сыграет против "Сабаха"

Сегодня в рамках XIII тура "Мисли" Премьер-лиги пройдут очередные матчи.

Как сообщает İdman.Biz, во второй игровой день тура "Имишли" сыграет против "Сабаха".

Встреча начнется в 14:30. "Сабах" с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Имишли", имеющий 15 очков, располагается на восьмой позиции таблицы.

Мисли Премьер-лига
II круг, XIII тур
29 ноября (суббота)
14:30. "Имишли" – "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Эльвин Байрамов
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Зейнал Зейналов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
Стадион Олимпийского спортивного комплекса в Губе

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Зиря" обыграла "Габалу" со счетом 2:0. Встреча "Туран-Товуз" – "Нефтчи" завершилась без голов. Тур завершится 30 ноября.

İdman.Biz

