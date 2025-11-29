29 Ноября 2025
"Барселона" формирует трансферный план на летнее окно

29 Ноября 2025 09:08
"Барселона" формирует трансферный план на летнее окно

"Барселона" составила список трансферных приоритетов на летнее окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик совместно со спортивным директором Деку и другими членами спортивного комитета определили ключевые позиции для усиления: левоногий центральный защитник, вингер и центральный нападающий.

При необходимости трансфер защитника может состояться уже зимой 2026 года, если "Барселона" будет соблюдать правила финансового фэйр-плей. Среди рассматриваемых кандидатов - Гонсалу Инасиу ("Спортинг"), Мурило ("Ноттингем Форест"), Нико Шлоттербек ("Боруссия" Дортмунд), Луис Бенедетти ("Палмейрас") и Марк Гехи ("Кристал Пэлас").

Центральный нападающий также является приоритетной позицией, поскольку контракт Роберта Левандовского подходит к концу. В поле зрения клуба находятся Хулиан Альварес ("Атлетико"), Гарри Кейн ("Бавария") и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Кроме того, "Барселона" хочет усилить фланги, учитывая возможный уход Рафиньи в Саудовскую Аравию. Среди кандидатов - Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед") с предполагаемой суммой выкупа в € 30 млн, хотя окончательное решение будет зависеть от его игры до конца сезона. Также клуб рассматривает Рафаэла Леау из "Милана".

На данный момент "Барселона" занимает второе место в Ла Лиге и восемнадцатое в Лиге чемпионов.

İdman.Biz

