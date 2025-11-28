После матча "Кяпаз" – "Зиря" на поле произошла потасовка - ВИДЕО

После матча XIII тура Премьер-лиги Азербайджана между "Кяпазом" и "Зиря" произошла потасовка.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf, инцидент произошел на стадионе в городе Евлах.

После финального свистка главного арбитра Рашада Ахмедова возникло напряжение между игроком "Зиря" Айроном Гомисом и футболистом хозяев поля Олавале Онанугой. Рашад Садыхов успокоил своего игрока, а игроки "Кяпаза" вмешались, чтобы разнять своих партнеров, после чего конфликт был урегулирован.

Главный судья показал Олавале Онануге желтую карточку за участие в стычке.

Отметим, что матч завершился победой "Зиря" со счетом 2:0.

İdman.Biz