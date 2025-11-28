28 Ноября 2025
RU

Голкипер "Карабаха" объяснил, как отразил пенальти в матче с "Наполи"

Футбол
Новости
28 Ноября 2025 15:46
10
Голкипер "Карабаха" объяснил, как отразил пенальти в матче с "Наполи"

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски рассказал о сэйве пенальти в матче V тура группового этапа Лиги чемпионов против "Наполи", в котором агдамский клуб уступил со счетом 0:2.

"Во время пенальти я обычно выбираю один из углов и прыгаю туда. Перед игрой с "Наполи" я изучил двоих исполнителей, но среди них не было Расмуса Хойлунда. Поэтому пришлось принимать решение в долю секунды", - сказал Кохальски.

Несмотря на яркую игру в Неаполе, польский вратарь признался, что был расстроен поражением.

"После матча я не мог уснуть, ведь мы сразу вернулись в Баку. Впереди у нас еще три игры. Думаю, мы способны выйти в плей-офф", - отметил он в комментарии AZERTAC.

25-летний вратарь подчеркнул, что "Карабах" является символом национальной гордости Азербайджана.

"Текущий состав в первую очередь сформирован под Лигу чемпионов. Но и в национальном чемпионате мы выступаем стабильно. В начале сезона никто и представить не мог, что мы сможем добиться таких результатов в Лиге чемпионов", - заявил Кохальски.

Отметим, что в нынешнем сезоне Матеуш Кохальски провел за "Карабах" 15 матчей, пропустил 18 мячей и в пяти играх сохранил ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Мисли Премьер-лига: "Кяпаз" принимает "Зиря" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15:20
Футбол

Мисли Премьер-лига: "Кяпаз" принимает "Зиря" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

XIII тур завершится 30 ноября
Вратарь "Барселоны": "Первый сезон в клубе я отыграл бесплатно"
15:18
Футбол

Вратарь "Барселоны": "Первый сезон в клубе я отыграл бесплатно"

Голкипер Войцех Шченсны вернулся в футбол не ради денег
Юрий Вернидуб в ближайшее время прибудет в Баку
15:03
Футбол

Юрий Вернидуб в ближайшее время прибудет в Баку

Украинский специалист дал согласие возглавить бакинский “Нефтчи”
Мбаппе оформил покер за "Реал" и вошел в элиту Лиги чемпионов - ФОТО
14:20
Футбол

Мбаппе оформил покер за "Реал" и вошел в элиту Лиги чемпионов - ФОТО

Француз стал четвертым игроком мадридского клуба с четырьмя голами в одном матче ЛЧ
Минспорта отреагировало на ситуацию вокруг стадиона в Гяндже – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
13:15
Футбол

Минспорта отреагировало на ситуацию вокруг стадиона в Гяндже – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Поле будет полностью готово к проведению матчей к апрелю-маю

Криштиану Роналду откроет частный клуб в Мадриде
13:00
Футбол

Криштиану Роналду откроет частный клуб в Мадриде

Членство только по приглашению

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"